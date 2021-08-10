Полностью признать одну из трех зарегистрированных вакцин готовятся США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) готовится в понедельник полностью одобрить применение вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Ранее сообщалось, что препарат от Pfizer мог быть полностью одобрен ко Дню труда, который выпадает в этом году на 6 сентября.

При этом, как отмечает The New York Times, специалисты FDA рассчитывали завершить процесс рассмотрения заявки уже к пятнице, однако не успели закончить анализ документов. В связи с этим вакцина, как ожидается, получит одобрение регулятора в понедельник.

Как отмечает газета, полное одобрение применения препарата может расширить возможности частных и государственных организаций по введению обязательной вакцинации.