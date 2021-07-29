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Сайт "Страны" переехал на новый адрес и снова доступен в интернете

Вчера СНБО своими санкциями заблокировал крупнейшее в Украине оппозиционное издание - "Страну". Адрес https://strana.ua/ больше недоступен даже через ВПН. 

Поэтому сайт "Страны" переехал на новый адрес - https://strana.news

Впрочем, нельзя исключать, что власти скоро потребуют у провайдеров заблокировать и его.

Но "Страна" будет доступна и после этого.

1. Через VPN и Tor

Если strana.news будет заблокирована через украинских провайдеров, то сайт все равно можно будет читать через VPN. Тогда он будет открываться, как заблокированная ранее соцсеть Вконтакте или поисковик Яндекс.

То же самое будет, если скачать браузер Tor. Он есть как для персональных компьютеров, так и для смартфонов. Программа бесплатна и не содержит рекламы.

2. В телеграм-канале "Политика Страны"

Здесь мы публикуем быструю аналитику по всем ключевым вопросам и главные новости дня. А также видео и фото-репортажи с улиц Киева и других городов. 

"Политика" не позволит пропустить ни одного важного события или тренда.

3. На канале "Страны" в YouTube

Тут выходят блоги Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" и опросы жителей Украины. 

4. На Facebook "Страны"

Сюда попадают главные или самые интересны новости нашей интернет-газеты.

5. В ТикТок

Ключевые события из жизни Украины в коротких, но емких видео. 

Мы в любом случае продолжим свою работу и будем развиваться. Оставайтесь с нами!

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Теги: news, новости, Украина, Страна, блокировка, 7dniv, 7dnivinfo  
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