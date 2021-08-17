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События Сегодня, 11:1257
Власти Украины согласились принять эвакуируемых афганцев

Сотрудник МИД США (Госдепа) Нед Прайс сообщил о предложении властей Украины и ряда других государств принять эвакуируемых афганцев из группы риска.

Об этом Прайс заявил на пресс-конференции в пятницу, 20 августа. Его цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, помогать с транзитом афганцев "в безопасное место" согласились Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан.

Размещать же афганцев на своей территории помимо Украины, также согласились власти Албании, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Чили, Косова, Северной Македонии, Мексики, Польши, Катара, Руанды и Уганды.

По словам Прайса, с конца июля США эвакуировали из Афганистана более 18 000 человек.

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Теги: news, новости, Украина, Афганистан, беженцы, 7dniv, 7dnivinfo  
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