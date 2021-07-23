Санкции против секретаря СНБО Данилова и главы МИД Кулебы ввела Россия

Россия ввела санкции против секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и других украинцев.

Об этом свидетельствует постановление российского правительства, обнародованное на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление правительства РФ от 1 ноября 2018 года, которым обеспечивается реализация указа президента России Путина о применении экономических санкций "в связи с недружественными действиями Украины" в отношении россиян и российских юрлиц. В предыдущей редакции в санкционном списке находилось 849 украинцев, теперь он расширен до 922 пунктов.

Санкции введены против главы МИД Дмитрий Кулебы, а также секретаря Совбеза Алексея Данилова. Кроме того, в список попали омбудсмен Людмила Денисова, первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова, советник главы Минэнерго Елена Зеркаль, руководитель Счетной палаты Валерий Пацкан и другие.