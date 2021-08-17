Под российские санкции попали нардеп Дубинский, омбудсмен Денисова, Надежда Савченко и другие украинцы. Список

Под экономические санкции, которые РФ ввела вчера против секретаря СНБО Данилова, главы МИД Кулебы и других украинцев, попал нардеп Александр Дубинский, а также "слуги народа" Дарья Володина, Валерий Божик и Юрий Аристов.
Об этом свидетельствуют данные в приложении к постановлению правительства РФ, размещенном на портале правовой информации.
В список внесли 73 новые фамилии, всего сейчас в нем уже находятся 922 украинца. На этот раз под санкции попали бывшие и нынешние нардепы, чиновники, сотрудники государственных ведомств:
- Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины,
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины,
- Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины,
- Людмила Денисова, омбудсмен,
- Валентин Резниченко, губернатор Днепропетровской области,
- Елена Зеркаль, советник министра энергетики Украины,
- Валерий Пацкан, глава Счетной палаты Украины,
- Сергей Гриневецкий, глава Одесской областной государственной администрации,
- Александр Дубинский, внефракционный депутат Верховной Рады,
- Александр Алексийчук, нардеп от "Слуги народа",
- Юрий Аристов, нардеп от "Слуги народа",
- Валерий Божик, нардеп от "Слуги народа",
- Дарья Володина, нардеп от "Слуги народа",
- Виктория Войцицкая, экс-надреп от "Самопомощи", член партии "Голос",
- Леонид Емец, экс-нардеп,
- Ирина Ефремова, экс-нардеп,
- Надежда Савченко, экс-депутат Рады,
- Савчук Юрий - бывший народный депутат;
- Сова Александр - народный депутат 9-го созыва;
- Соловьев Алексей - заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны;
- Тарасенко Тарас - народный депутат 9-го созыва;
- Холодов Андрей - народный депутат 9-го созыва;
- Яковенко Евгений - народный депутат 9-го созыва;
- Яковлева Нелли - народный депутат 9-го созыва.