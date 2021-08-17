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События Сегодня, 13:5674
Под российские санкции попали нардеп Дубинский, омбудсмен Денисова, Надежда Савченко и другие украинцы. Список

Под экономические санкции, которые РФ ввела вчера против секретаря СНБО Данилова, главы МИД Кулебы и других украинцев, попал нардеп Александр Дубинский, а также "слуги народа" Дарья Володина, Валерий Божик и Юрий Аристов. 

Об этом свидетельствуют данные в приложении к постановлению правительства РФ, размещенном на портале правовой информации. 

В список внесли 73 новые фамилии, всего сейчас в нем уже находятся 922 украинца. На этот раз под санкции попали бывшие и нынешние нардепы, чиновники, сотрудники государственных ведомств:

  • Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, 
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, 
  • Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины,
  • Людмила Денисова, омбудсмен,
  • Валентин Резниченко, губернатор Днепропетровской области,
  • Елена Зеркаль, советник министра энергетики Украины,
  • Валерий Пацкан, глава Счетной палаты Украины, 
  • Сергей Гриневецкий, глава Одесской областной государственной администрации,
  • Александр Дубинский, внефракционный депутат Верховной Рады,
  • Александр Алексийчук, нардеп от "Слуги народа",
  • Юрий Аристов, нардеп от "Слуги народа",
  • Валерий Божик, нардеп от "Слуги народа",
  • Дарья Володина, нардеп от "Слуги народа",
  • Виктория Войцицкая, экс-надреп от "Самопомощи", член партии "Голос",
  • Леонид Емец, экс-нардеп,
  • Ирина Ефремова, экс-нардеп,
  • Надежда Савченко, экс-депутат Рады,
  • Савчук Юрий - бывший народный депутат;
  • Сова Александр - народный депутат 9-го созыва;
  • Соловьев Алексей - заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны;
  • Тарасенко Тарас - народный депутат 9-го созыва;
  • Холодов Андрей  - народный депутат 9-го созыва;
  • Яковенко Евгений - народный депутат 9-го созыва;
  • Яковлева Нелли - народный депутат 9-го созыва.
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