Под российские санкции попали нардеп Дубинский, омбудсмен Денисова, Надежда Савченко и другие украинцы. Список

Под экономические санкции, которые РФ ввела вчера против секретаря СНБО Данилова, главы МИД Кулебы и других украинцев, попал нардеп Александр Дубинский, а также "слуги народа" Дарья Володина, Валерий Божик и Юрий Аристов.

Об этом свидетельствуют данные в приложении к постановлению правительства РФ, размещенном на портале правовой информации.

В список внесли 73 новые фамилии, всего сейчас в нем уже находятся 922 украинца. На этот раз под санкции попали бывшие и нынешние нардепы, чиновники, сотрудники государственных ведомств: