Семерых осужденных, сбежавших из психдиспансера оперативно задержали в России

В России уже задержали семерых человек, которые сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии. Об этом в Facebook сообщил губернатор округа Алексей Цыденов.

Так, по его словам, всех семерых осужденных задержали правоохранители, в связи с чем он похвалил сотрудников МВД.

Известно, что информация о побеге заключенных появилась сегодня утром, 21 августа. Всего в отделении находилось 59 человек. Сбежавшим было 22-47 лет. Они были осуждены за разные статьи: вымогательство, уничтожение имущества и причинение тяжкого вреда здоровью.