Журналисты рассказали "Стране", как относятся к давлению на СМИ и чего ожидать дальше

20 августа Совет безопасности и обороны при президенте ввёл санкции против "Страны" и главного редактора нашего издания Игоря Гужвы.

Провайдеры тут же начали блокировать сайт, несмотря на то, что президент даже не подписал данное решение.

Сейчас сайт переместили на другой домен strana.news.

Теперь же "Страна" собрала разные мнения украинских журналистов о том, как далеко готова зайти власть, включится ли фактор самоцензуры в журналистской среде и как они оценивают решения СНБО ввести санкции против "Страны".

Денис Иванеско, главный редактор агентства "Украинские новости":

"Это была одна из целей Зеленского - закрыть тех, кто его критикует и рассказывает правду. Но мне также кажется, что не добьётся он своей цели этими инструментами. Потому что свобода распространения информации, учитывая современные технологии, превышает возможности власти по блокировке этой информации. Безусловно, такая цель у Зеленского была, но он ее не достигнет теми инструментами, которые у него есть. Он не тянет на диктатора, он скорее недодиктатор. Он пытается им стать, но калибр не тот.

Думаю, что подобные действия на "Стране" не закончатся. Он же входит во вкус, и "Страна" не первая. Перед этим закрыли "КРТ", потом ещё три телеканала. Я думаю, что Зеленский вначале своего никчемного диктаторского пути. Дальше он будет проводить эту же политику, пока у нас не останется только газета "Правда" и "95-й квартал", который будет его хвалить и вылизывать.

Мне кажется, Зеленский почему-то боится действовать в отношении каналов Порошенко. Пока не понимаю почему. Если сравнивать закрытые телеканалы и два телеканала Порошенко, то безусловно больший яд в сторону Зеленского льют каналы Порошенко. Но почему он против них не применил санкции - мне непонятно. У него какая-то странная избирательная логика, а точнее ее отсутствие. Я думаю, что здесь решающее значение имеют эмоции. Очевидно, вы его чем-то обидели.

И это личная месть обиженного мальчика, который привык всю жизнь получать аплодисменты на сцене, когда он удачно шутил. А здесь он попал в довольно агрессивную среду, где ему не только не аплодируют, но его тыкают носом во все его конфузы, ошибки и провалы. Поквитаться со "Страной" - это для него личная история. Поэтому в Зеленском проснулся фюрер".

Диана Панченко, телеведущая "Первый Независимый":

"Не очень благоприятная ситуация, как мне кажется, для Зеленского во внешней политике. Потому что наверняка встреча с Байденом и Меркель будет достаточно тяжёлая. Опять же, коронавирус и повышение тарифов, вероятно, веерное отключение электроэнергии — все это не может не сказываться на рейтинге Зеленского. Чем дальше, тем больше он наживает себе врагов. Если раньше это было наступление на оппозицию в лице Медведчука, то сейчас очень интересно разворачиваются события вокруг Виталия Кличко, которого вероятно лишат должности главы КГГА. Поэтому не может бесконечно продолжаться ситуация, когда власть ссорится со всеми: с учителями, с врачами, с журналистами, с местными элитами и продолжает гнуть свою линию в лице абсолютного авторитаризма.

То, что произошло с изданием "Страна" и со всеми, против кого были введены санкции — это боязнь "горячей" осени, боязнь потерять власть. Сегодня у руля страны люди, которые не пришли провести реформы, улучшить благосостояние. Все, чем они живут — власть, которая их очень возбуждает и стала смыслом жизни.

Зеленский уже не отдаёт себе отчёт, где нужно остановиться. Несётся как паровоз без рельсов в какой-то своей агонии и убежденности в собственной правоте.

Если первое решение СНБО по владельцу нашего холдинга пытались хоть как-то объяснить, то последние санкции — вообще никак не мотивировали. Так можно схватить любого на улице и назвать его "агентом Кремля". Почему нет четкой доказательной базы? Это просто отвратительно.

Фактор самоцензуры у журналистов давно включился.

Если кто-то думает, что все эти события могут пройти бесследно для журналистов и не повлиять на включение самоцензуры - они ошибаются. Не все такие стойкие, как "Страна" и журналисты "Первого независимого". В нашу профессию приходят разные люди, в том числе и молодые, которые точно не хотят себе проблем. Сегодня журналисты, как правило, боятся лезть на рожон с Офисом президента.

Ситуация с Первым Независимым продемонстрировала, что пока власти удаётся продавливать свои незаконные решения. Мы уже полгода вещаем на YouTube, и боевой дух в коллективе на сегодня оставляет желать лучшего, так как наша ситуация подзатянулась. Поэтому я от всей души желаю вашей редакции не растерять боевой дух".

Журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек:

"В данной ситуации все уже прояснилось. Становится понятным, что Зеленский будет делать в ближайшее время в отношении свободы прессы. То есть этим ударом по "Стране" он показывает, что после февраля, когда он закрыл оппозиционные каналы, он так и не понял, что закрытием СМИ он не решает ни одной проблемы. Повышение тарифов, зависимость от внешнего управления, репрессивный характер самого политического строя, который он делает, и мира на востоке Украины. Он решил, что, вместо того, чтобы решать эти главные проблемы, нужно атаковать СМИ, которые снижают ему рейтинг.

Соответственно, ударом по "Стране" он теперь заставляет тех людей, которые работают в интернет-изданиях либо включить режим самоцензуры, либо он начнёт закрывать их направо и налево. Дальше у него остаётся только два хода - он должен нанести удар по СМИ, ассоциированными с Порошенко. Потому что они тоже снижают ему рейтинг. Это построение прозападного, как ему кажется, авторитарного режима, который должен демонстрировать лояльность с одной стороны какому-то коллективному западу, а с другой стороны - полностью контролировать ситуацию со СМИ в самой Украине.

Он добьётся того, что часть журналистов действительно включит режим самоцензуры.

Следующим он должен нанести удар по телеканалу "НАШ" через Нацраду или другим путём. Либо второй вариант - всячески принудить менеджмент и сотрудников телеканала к самоцензуре. То есть исключить любую критику в отношении существующего режима. По Порошенко точно так же - через репрессивные формы воздействия самого СНБО".

Василий Голованов, ведущий Украина 24, прокомментировал санкции против Игоря Гужвы и "Страны":

"По СНБО. Нужен ли Президенту инструмент оперативного влияния - наверное, нужен. Должны ли решения СНБО со временем подкрепляться результатами работы правоохранительных органов и решениями судов - обязательно.

Можно ли применять инструмент СНБО к СМИ - однозначно нет.

Нельзя топором делать операцию на голосовых связках. Защититься от дикого зверя или нарубить дров можно, а операцию - нельзя. По "Стране": у меня нет вопросов к редакционной политике СТРАНА.UA. Более того, закладка "Страны" у меня в браузере и часто я черпаю информацию именно на страницах вашего ресурса".

Алексей Бобровников, PEN-центр Германии:

"Проблема не в том, хорошая или плохая "Страна". Проблема в том, что в отличие от ура-патриотических сайтов, блогов или телеканалов, "Страна" — это медиа. Роль медиа — сообщать новости, выкапывать инсайды и добиваться аудитории по оба пояса идеологического "поребрика", как принято сейчас говорить. "Страна" выполняла работу, которую не научились или никогда не умело делать большинство других украинских СМИ — роль злого полицейского. И, надо отдать должное, их команда заняла последнюю нишу жёсткого медиа, атаковавшего всех без ложных сантиментов и идеологического флера.

Главное правило журналиста: не важно откуда пришла информация — от криминалитета, от друга или от врага, главное — работать с ней грамотно и профессионально.

Такое же правило в военной разведке, для тех, кто еще не понял. Медиа — это разведка на службе своих читателей, а не государственных машин; убивая медиа, вы убиваете себя. Силовики нашей страны хорошо научились делать одну вещь: уничтожать свободу слова. Я это знаю не понаслышке".

Макс Назаров, телеведущий "НАШ":

"Если мы сейчас говорим о самоцензуре, я говорю за телеканал "НАШ", то она присутствует и так. Разумеется, в наших эфирах никогда нельзя было разжигать ненависть или же использовать информационную площадку, чтобы донести антигосударственные месседжи, которые идут вразрез с Уголовным кодексом и другими законами. То есть в этом у нас есть изначальная самоцензура.

Все то, что делает Владимир Зеленский, а точнее подконтрольная ему СБУ не поддаётся здравому смыслу и в первую очередь законодательному описанию. Поэтому мы не будем самоцензурироваться под их фантазии, подстраивать свою редакционную политику только потому, что кто-то там что-то подумал и хочет использовать это в рамках политтехнологий.

Мы не телеканал "1+1" и не сериал "Слуга народа", мы не часть политтехнологии будущего кандидата в президенты. А учитывая то, что, как говорится "несётся", то не исключены внеочередные президентские и парламентские выборы, об этом все вообще говорят. Опять же, разменная монета в этом - медийное поле.

Но мы сильнее. Я написал вчера пост о том, что мы - и "НАШ", и "Страна", и блогеры Ольга и Анатолий Шарий, и вообще все работники закрытых телеканалов, - мы сейчас все уже 73%. Мы уже победили, это очевидно.

Наш коллектив это только сплачивает. Мы работаем как и всегда, но вчера как-то особенно. Утром пришли рейтинги и я увидел, как трепетно наши редакторы и журналисты отнеслись ко вчерашним цифрам. Они действительно выше среднего. Зритель чувствует, что переживаем мы, и он переживает вместе с нами. То есть это стимул для работы. Никто ничего не боится и не собирается бежать с корабля. Очень многие связывают уход Владимира Полуева и Анны Степанец именно с этим - это совершено не так. Мы работаем в штатном режиме и готовы к трудностям. Но дело в том, что любые трудности делают нас только сильнее и успешнее, а от этого нас больше боятся".

Наталья Влащенко, телеведущая "Украина 24":

"Что бы не случилось, закрытие СМИ должно проходить через суд - только так. Конечно, это всегда влияет на самоцензуру. Тезис о том, что у нас все суды продажные и они не работают, чрезвычайно вредный и опасный для демократии, для европейской страны. Да, у нас есть взяточники судьи, врачи и другие. Но это не значит, что все нужно закрывать. И это не значит, что у нас нет честных журналистов, судей, врачей и так далее. Та же коррупция - с ней просто нужно бороться, но не парализовать работу органов. Это как было с Санэпидстанцией, когда отдельные чиновники брали деньги у бизнесменов, а в результате закрыли всю СЭС. Это оказалось гораздо вреднее.

Я не хочу "ванговать" и сочинять. Надеюсь, что власти не зайдут слишком далеко в своей войне с медиа. Сейчас трудно сказать, раньше такого никогда не было".