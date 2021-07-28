 

Оспаривать указ Зеленского о санкциях против издания будет в суде главред "Страны" Игорь Гужва

События Сегодня, 19:4418
Оспаривать указ Зеленского о санкциях против издания будет в суде главред "Страны" Игорь Гужва

Главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что со следующей недели начнется работа по оспариванию в суде указа президента Владимира Зеленского о введении санкций СНБО против него и издателей "Страны".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

"Почитали Указы. Будем оспаривать в суде. И по мне, и по моей бывшей жене Ане Солнцевой, и по директору Любе Лукашиной и по компаниям-издателям "Страны". Со следующей недели начинаем работу.

Полностью противоправный, противоречащий Конституции. Внесудебная расправа. Без каких-либо доказательств вины и предъявления обвинений и подозрений.

Суть Указа - блокирование сайта. Это самое основное.

Там ещё прописали соцсети, но это не особо важно. Ни страницы в Телеграме, ни ФБ в Украине отдельно заблокировать нельзя. Только либо целиком сервис, либо обращаться в саму соцсеть с требованием заблокировать. Но это процесс...

Так что пока все в соцсетях работает.

Главный удар - по сайту "Страны", который вчера как раз заблокировали, но мы уже переехали на новый домен.

Напоминаю - strana.news. И он в Украине пока не заблокирован. Остаёмся с вами", - написал Игорь Гужва. 

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Теги: news, новости, Украина, Гужва, Страна, 7dniv, 7dnivinfo  
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