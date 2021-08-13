Германия заменит своего представителя на Крымской платформе

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас не приедет в Киев для участия в саммите Крымской платформы. Его заменит немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

По его словам, глава МИД Германии Хайко Маас, который ранее должен был представить Берлин на саммите, не сможет посетить Киев в связи с ситуацией в Афганистане.

"Маас сейчас оказался под беспрецедентной критикой внутри Германии. Из-за этого, ему приходится сейчас заниматься именно Афганистаном, потому на саммит он приехать не сможет", - отметил собеседник.