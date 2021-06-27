Шестую субботу подряд во Франции протестуют против коронавирусных ограничений

Во Франции уже шесть недель подряд протестуют против карантинных ограничений.

Об этом пишет DW.

Сообщается, что сегодня, 21 августа, самые массовые акции прошли в Париже и городе По на юге страны.

По словам одного из лидеров движения "желтых жилетов" Жерома Родригеса, протестующие не против, чтобы другие люди вакцинировались, но они против санитарных пропусков в больницы и магазины для невакцинированных и требуют отменить соответствующий закон.

Всего в стране было запланировано более двух сотен акций. По прогнозам полиции, в протестах приняли участие до 220 000 французов. Большие шествия прошли также в Тулоне, Ницце, Марселе, Монпелье и Перпиньяне.