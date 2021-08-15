Бубонная чума вернулась в Китай

В Нинся-Хуэйском автономном районе Китая ЧП. Здесь 55-летняя женщина заразилась бубонной чумой.

Об этом рассказали в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения района.

Сообщается, что больная женщина, которая занимается животноводством, находится в критическом состоянии. Симптомы у нее начали проявляться 14 августа. Китайские власти задействовали экстренные механизмы реагирования, чтобы не дать инфекции распространиться.

По информации комитета, случаи бубонной чумы периодически происходят в степной зоне на севере страны и в соседней Монголии из-за употребления в пищу мяса грызунов.