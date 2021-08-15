Мексику накрыл ураган "Грейс", принеся с собой разрушения, наводнения и оползни. В результате стихии погибли 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Грейс" принес в Мексику сильный, устойчивый ветер со скоростью 201 км/ч. Специалисты квалифицировали его, как ураган 3-й категории.

Рано утром ураган дошел до побережья недалеко от курорта Теколутла в штате Веракрус в Мексике. В результате правительство штата заявило, что погибли восемь человек.

О погибших известно, что шесть из них - это члены одной семьи. Еще одна девушка погибла от оползня, когда он обрушившимся на ее дом. Также губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия заявил , что взрослый погиб в результате обрушения крыши в городе Поса-Рика, расположенном на севере штата.

Ураган принес с собой наводнения. Близлежащая река Актопан вышла из берегов, перекрыв местную автомагистраль.

"Грейс" выбил окна, повалил деревья, сетевые кабели и телеграфные столбы, оставив завалы вокруг Теколутлы. На фото Веракруса, размещенных в социальных сетях, видны повреждения зданий и затонувшие автомобили.

Также известно, что Международный аэропорт Мехико отменил некоторые рейсы из-за урагана. А национальная энергетическая компания Comision Federal de Electricidad (CFE) сообщила, что 565 000 потребителей электроэнергии пострадали от отключений.