В Кременце историческое здание разрушили ради флагштока на День Независимости

На Замковой горе повредили сооружение XVI века и вырыли котлован, чтобы поднять украинский флаг 23 августа.

В городе Кременец Тернопольской области строители разрушили часть исторического памятника ради 30-метрового флагштока. Об этом историк Виталий Савчук сообщил в сообществе "RUЇNИ UKRAЇNИ".

Замковая гора — это исторический и археологический объект XVI века, который пока до конца не успели изучить. По словам автора, строители зачистили экскаватором значительную площадь почвы на территории замка, уничтожили часть фундамента дома старосты и залили бетоном. Трубы для возведения флагштока ко Дню Независимости небрежно сбросили прямо на старый фундамент.

"Стоит ли помпезность надругательства над исторической памятью? Власти это не интересует. Они решили прославить свое имя установлением высокого флагштока. В чем проблема? В том, что разрушаются все культурные слои, фундаменты зданий 15-16 вв. — возмутился Виталий Савчук. — Это и есть отношение властей к нашей исторической памяти".