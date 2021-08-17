20 километров до Японии ради политического убежища проплыл беженец из России

Журналистам российского беженца охарактеризовали как тихого и замкнутого человека, который очень любил японскую культуру.

Гражданин России самостоятельно проплыл около 20 километров с Курильских островов до японского острова Хоккайдо ради получения политического убежища в этой стране. Местные чиновники на данный момент решают — разрешить мужчине временно остаться в Японии или депортировать его обратно в Россию. Об этом сообщает издание Kyodo.

По данным журналистов, россиянин вышел в море 17 августа, а уже спустя дня его задержали пограничники Японии. При этом неизвестно, каким образом мужчина преодолел 20 километров по воде.Беглеца уже передали работникам иммиграционного бюро, которые вскоре примут решение, выдать ему временное разрешение на пребывание в Японии или депортировать на родину.