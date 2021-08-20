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В поддержку интернет-газеты "Страна.ua" выступил лидер рок-группы "Green Grey" Дизель

Лидер известной украинской рок-группы "Green Grey" Андрей Яценко (Дизель) выступил в поддержку интернет-газеты "Страна.ua".

Он назвал санкции в отношении главного редактора сайта Игоря Гужвы и "Страны" попыткой власти "перекрасить коричневую траву в зелёный цвет".

По его мнению, власть действует против оппозиционных изданий советскими методами, запрещая издания "к красивой дате" - Дню независимости Украины. Ирония в том, что власть борется именно с независимыми СМИ.

"В канун Дня независимости украинская власть нарушает Конституцию по всем фронтам: идёт наступление на свободу самовыражения, свободу слова, свободу творчества, свободу высказываний политической позиции. И на фоне этого - явное уничтожение русского языка. Власть Зеленского решила, как при СССР, к красивой дате покрасить в зелёное коричневую траву. Остаётся только один вопрос: кто следующий? И остались ли эти следующие?", - рассуждает Андрей Яценко.

Он добавил, что в Украине осталось всего несколько независимых СМИ, которые не поддерживают политику партии - и власть пытается зажать их в тиски.

"Вводят беспредельные санкции против вашего издания, хотят закрыть телеканал "НАШ" - явно по надуманным поводам, за высказывания гостей в эфирах. А советы СНБО в духе "приглашайте в эфир только людей, которые своими словами не могут вам навредить" - нельзя расценивать иначе, чем цензуру. В Украине уже почти не осталось площадок с альтернативным линии партии мнением. Не удивлюсь, если следующим шагом будет запрет соцсетей. Тогда Украина окончательно превратится не в Европу, а в Северную Корею", - заявил Дизель.

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Теги: news, новости, Украина, GreenGrey, страна, 7dniv, 7dnivinfo  
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