Выпускников Академии монетой со своим именем наградил глава СБУ Баканов

Выпускники Академии СБУ получили памятные медали с выгравированным именем главы спецслужбы Ивана Баканова.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Как сообщается, медаль с именем действующего главы ведомства была отчеканена впервые в истории.

По словам одного из высокопоставленных сотрудников СБУ, медали вручали так будто от "заслуженного, героического ветерана" спецслужб.

Кроме того, о награждении рассказал и экс-министра обороны Анатолий Гриценко. По его словам, такого не было никогда, ни в одной украинской силовой структуре.

В самой СБУ заявили, что это обычная практика среди спецслужб многих стран мира, а все иные оценки события - это попытки манипуляций.