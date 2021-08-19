Как прошла последняя гастроль Меркель по Украине и России

Сегодня, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель последний раз в этом статусе посетила Украину. Накануне она побывала в России.

Ключевых вопроса два - уменьшение газовой "зрады" от запуска "Северного потока-2" и подвижки по Донбассу, которых уже давно нет.

Меркель, как один из авторов Минских соглашений, пыталась этой поездкой закрыть по Донбассу хотя бы какой-то гештальт.

Что в итоге получилось - разбиралась "Страна".

Чем закончилась встреча Меркель и Путина

За два дня до визита в Киев, канцлер Германии нанесла прощальный визит в Москву. Украина стала главной темой для обсуждения - остальные были затронуты в довольно дежурном режиме.

Самые главные вопросы - газ и Донбасс.

По газу цели сторон были следующими.

1. Меркель лоббировала продление транзитного контракта с Украиной и после 2024 года - когда окончится нынешний договор. Это часть обязательств Германии после достройки "Северного потока-2" - они зафиксированы в меморандуме с президентом США Байденом.

2. Путин заявил, что не против продлить контракт с Украиной. Но сделает он это лишь в том случае, если Европа сможет гарантировать увеличение закупок газа. В противном случае зачем платить украинцам за транзит, если топливо можно качать напрямую по двум "потокам"?

То есть в этом случае Германия получила недвусмысленный отказ от России. По крайне мере, судя по тому, что президент и канцлер говорили на брифинге.

Европейцам, разумеется, не хочется давать Москве долгосрочные обязательства по закупке газа: неизвестно, какой будет конъюнктура рынка. И было бы выгодно, если бы "Газпром" тем не менее поставлял газ через Киев - и нес расходы по принципу "качай или плати". Поддерживая финансово украинский бюджет.

Чего, конечно, не хотят в Кремле. И требуют гарантий увеличения закупки газа.

Это, конечно, не провал переговоров, а только их начало. Но факт остается фактом: в Киев Ангела Меркель поехала пока с пустыми руками.

Донбасская тема звучала не столь развернуто. По ней солировал в основном Путин. Он раскритиковал законопроект о переходном периоде, который Кабмин внес в Раду.

"Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины. И если этот закон будет принят - прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте наверняка, - это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", - сказал Путин.

Этот законопроект нарушает ряд положений Минска-2: игнорирует особый статус Донбасса, отменяет амнистию в "ДНР" и "ЛНР", вводит украинизацию на освобожденных территориях и так далее.

Заявление российского президента о законопроекте выглядит как "красная линия", после которой дальнейшее урегулирование в рамках Минска и Нормандии будет невозможно.

С этим посылом Путина Ангела Меркель и отправилась в Киев.

Что заявили Зе и Меркель. Ключевые тезисы

Судя по сообщениям на сайте президента Украины, перед выходом к журналистам Зеленский и Меркель пообщались около часа. Это не так много - но после брифинга они собирались снова о чем-то разговаривать.

Зе взял слово первым и заявил, что приоритетной темой переговоров был Донбасс. Основой мирного плана должны быть "кластеры" и "парижская повестка дня" (видимо, речь о решениях Парижского саммита 2019 года). О формуле Штайнмайера ничего не сказал. Но упомянул, что нужен обмен пленными.

По "Северному потоку-2" украинский президент повторил свои тезисы о том, что это энергетическое оружие. И пообещал, что Украина присоединится к "европейскому зеленому курсу" - то, о чем говорилось в меморандуме Байдена и Меркель по "СП-2".

Тема "зеленой энергетики" еще будет звучать на брифинге несколько раз. А пока вступительное слово взяла Мервель. Она начала с того, что возложила цветы к Памятнику Вечной славы в Киеве (с того же она начала и визит в Россию).

Потом канцлер заявила, что министр иностранных дел Германии не прилетит на саммит Крымской платформы. Приедет министр экономики и энергетики. Это явное понижение статуса представителя на саммите. Но важная замена с точки зрения главной темы украино-германских отношений - газа.

К слову, США тоже в последний день решили прислать на "Крымскую платформу" министра энергетики. То есть, этот саммит будет просто поводом обсудить куда более насущные газовые вопросы.

Тем более, что сама Меркель ничего хорошего по этому вопросу не сказала. Из ее слов следует, что:

договоренностей с Путиным по транзитному контракту еще нет

компенсаций Украине по "Северному потоку-2" пока не обещали

Украина должна готовиться к тому, что газа будет меньше, поэтому надо развивать "зеленую" энергетику и производство водорода

То есть это все пока вопрос будущих, а не нынешних переговоров. Что подтвердил и Зеленский.

По его словам, договор о продлении транзита после 2024 года с Меркель обсуждался, но звучали пока "общие вещи". Президент надеется, что будет знать больше после переговоров с министрами энергетики США и Германии во время "Крымской платформы".

При этом Зеленский был явно не в восторге от темы "зеленой" энергетики. Он вставил реплику, что это работа на дальнюю перспективу, а "Северный поток-2" заработает уже сейчас.

Меркель упомянула и Нормандский формат. "Тут мы не идем вперед, к сожалению", - констатировала канцлер. Он считает, что нужна встреча на высшем уровне, чтобы разработать повестку дня. Напомним, Россия была против такой встречи, пока не будут реализованы решения Парижского саммита.

О формуле Штайнмайера тоже от Меркель ничего не прозвучало.

Меркель назвала Россию участником конфликта на Донбассе, поэтому "правильно, что Украина отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов". "Мы крутимся вокруг этой проблемы", - заявила она.

Отметим, что Москва себя стороной конфликта не считает.

Чем закончилось посольство Меркель? 3 главных вывода

Итак, главные выводы из сегодняшней встречи Зеленского и Меркель в Киеве.

1. Гарантий транзита газа через Украину после 2024 года нет. Меркель предупредила, что прокачка газа через нашу территорию может уменьшиться. И посоветовала заниматься "зеленой" энергетикой.

И, хотя Зе не выразил этой идее восторга, но заявил, что Украина присоединяется к инициативе, которую, видимо, спускают и немцы, и американцы.

2. О компенсациях Украине после запуска "Северного потока-2" тоже ничего не решили. На прямой вопрос журналистов Меркель отговорилась, что газопровод еще не запущен, вот запустят - тогда посмотрим.

Но, как уже говорилось, эта тема, видимо, станет главной на Крымской платформе, куда едут министры энергетики Германии и США.

3. По Донбассу пока нет видимого продвижения.

Хотя оба политика даже не упомянули "формулу Штайнмайера", Зеленский сделал намек, что нужно выполнять договоренности Парижского саммита - где указано, кроме прочего, что Украина должна узаконить формулу.

То есть этот вопрос с высокой вероятность обсуждался за закрытыми дверями. И, судя по всему, очень живо - Зеленский назвал Донбасс главной темой общения с Меркель.

Но пока мало что указывает на перспективы подвижек в этом вопросе.

В целом уже можно говорить, что прощальная гастроль Ангелы Меркель по Украине и России прошла без особых успехов по всем ключевым направлениям. И развязывать накопившиеся проблемы предстоит уже тем, кто придет к власти в Германии осенью.