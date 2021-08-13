Националисты заявили, что в Одессе их избили "боевые гомотитушки"

Днем в субботу, 21 августа, в Одессе националистов из организации "Традиция и Порядок" избили во время сбора подписей против проведения гей-парада в городе.

Об этом рассказали на странице организации в Facebook.

Как только участники движения начали обустраивать место для сбора подписей, на них напали лица спортивной внешности без опознавательных знаков.

"Пока установить их не удалось. Предполагаем, что это были лица нетрадиционной сексуальной ориентации, ведь их выдала привычка подкрадываться из-за спины. Если организаторы нападения этих боевых гомотитушок думали, что подобная акция может испугать нас, или предотвратить сбора подписей или высадке консервативного десанта в Одессе 28-го числа, то спешим разочаровать — вы только порадовали нас и прибавили нам рвение!", - говорится в сообщении.

"Любопытная история произошла в Одессе. В свете новых веяний в украинских городах по разнарядке организуют гей-парады. Кураторы в штатском успокоили большинство патриотических группировок в Одессе и те парад ЛГБТ уже старательно не замечают. Кроме одной группировки. Которая сплела воедино Муссолини, крестоносцев и ещё не пойми кого. Она решила выступать против парада и пошла в Аркадию собирать подписи.

Место, мягко говоря, было выбрано странно. У ночных клубов искать противников ЛГБТ. Закончилось все следующим образом - патриотов побили. Они говорят, что били гомотитушки, которые зашли со спины. Это их формулировки. Так вот. Знающие люди говорят, что дело в другом. Вся Аллея Аркадии - собственность известного многим одессита, живущего между Лондоном и рестораном на Французском бульваре. Без разрешения никто чужой собирать подписи или раздавать флаера на аллее не может. А вот это рискнули. И пали жертвой борьбы с вувузеллами гомосексуализма", - написал он в Facebook.