Осужденных ветеранов АТО помиловать собирается Зеленский

Зеленский заявил про создание консультативного совета, в котором займутся вопросом помилования осужденных за различные преступления участников АТО и ООС.

Об этом президент Украины заявил на IV международном волонтерском и ветеранском форуме 22 августа в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он заявил, что "тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета теперь сами требуют защиты в правовом поле".

Зеленский заявил, что созданный совет займется обеспечением прав и свобод ветеранов АТО и ООС.

"Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов", - подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что вопрос помилования будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы.