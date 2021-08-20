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Уже третий по счету энергоблок вывели на ремонт на Запорожской АЭС

В воскресенье, 22 августа в 11:07 от энергосистемы Украины отключили энергоблок №4 Запорожской АЭС. На нем начнут средний планово-предупредительный ремонт.

Также ремонты ведутся на двух других энергоблоках ЗАЭС. Об этом сообщает пресс-служба атомной электростанции.

Пока на Запорожской АЭС работают 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2860 МВт.

На энергоблоке №5 идет 114 сутки планового среднего ремонта, а на энергоблоке №6 идет 127 сутки планового капитального ремонта.

Большинство реакторов на действующих АЭС Украины имеют срок службы до 2025-2030 года.

Сообщается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час.

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Теги: news, новости, Украина, АЭС, Запорожье, 7dniv, 7dnivinfo  
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