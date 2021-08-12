Новый памятник помогавшим нацистам "лесным братьям" открыли в Эстонии

В деревне Хюти Выруского уезда на юго-востоке Эстонии установили памятник нацистским коллаборационистам, также известным как "лесные братья".

Об этом сообщает издание ERR.

Церемонию посетили некоторые эстонские чиновники.

Памятник выполнен как увеличенная копия деревянной скульптуры, сделанной бывшим "лесным братом" Хуго Стурмом в 1946 году.

"Лесными братьями" назывались группы бандитов, действовавшие в 1940-1950-е годы на территории Прибалтики. Они были причастны к убийствам местного мирного населения, в том числе советских партийных работников.

В странах Балтии героизируют "лесных братьев" - ставят им памятники, вешают мемориальные таблички, называют в их честь улицы. Те, кто оспаривают официальную версию властей по их поводу действий, подвергаются преследованию.