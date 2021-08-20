Советник мэра Василькова открыл стрельбу в цирке

Вчера, 22 августа, в Василькове, произошло резонансное ЧП. Здесь в передвижном цирке внезапно вспыхнула перестрелка.

В итоге есть раненый.

Об этом передает пресс-служба управления Национальной полиции по Киевской области.

По версии полиции инцидент произошел около 19:30. Во время представления между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест. Сначала один из мужчин достал пистолет "Наган" (стреляет резиновыми пулями - Ред.) и выстрелил в оппонента. Однако тот тоже оказался вооруженным. Он выхватил пистолет ПМР и открыл ответный огонь, ранив оппонента в бедро.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщении обоим фигурантам ЧП о подозрении", - добавили в полиции.

Однако местный ресурс "Вечерний Васильков" привел больше подробностей громкого инцидента в своем Телеграм-канале.

По данным ресурса стрельбу открыл некий Артак Алоян, советник мэра Василькова Натальи Баласинович. Причиной перестрелки якобы стали требования Артака Алояна к хозяевам цирка заплатить за право работы в городе.