Транзит российского газа предохранителем от войны назвал глава "Нафтогаза"

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина рассматривает сохранение транзита газа из России "как предохранитель от полномасштабной войны".

Об этом сообщают РИА Новости.

Также сообщается, что представители "Нафтогаза" и RWE (Германия) договорились о совместном развитии водородных проектов, хотя ранее у оператора ГТС Украины выразили скепсис по этому поводу.

Согласно подписанному меморандуму, общая работа по анализу создания полной цепи "зеленого водорода" и его производных должна стартовать уже в сентябре.

В Bloomberg ранее сообщили, что на сегодняшний день на долю водорода приходится около 0,002% от общего энергопотребления в мире. По данным журналистов, аналогичные показатели несколько десятилетий назад были у ветровой и солнечной энергогенерации.