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События Сегодня, 13:5016
Талибан поставил ультиматум по выводу войск США из Афганистана

Талибы грозят последствиями, если войска не будут выведены из страны в установленный срок.

Талибан требует, чтобы войска США и Великобритании были выведен из Афганистана в установленный срок, иначе грозят "последствиями". Об этом сообщил пресс-секретарь Талибана Сухейль Шахин в интервью Sky News.

"Это красная линия. Президент Байден объявил, что 31 августа будут выведены все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят сроки, это означает расширение оккупации, хотя в этом нет никакой необходимости. Если США или Великобритания будут искать отсрочки для продолжения эвакуации – ответ будет отрицательным. Или будут последствия", – заявил Шахин.

По данным США, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается просить Джо Байдена продлить крайний срок для вывода американских войск из Афганистана, чтобы эвакуировать большее количество беженцев.

В свою очередь, Сухейль Шахин прокомментировал кадры из аэропорта Кабула, когда местные жители старались любой ценой покинуть страну. Представитель Талибана назвал ситуацию – "экономической миграцией".

"Уверяю вас, это не из-за обеспокоенности или страха. Они хотят жить в западных странах, и это своего рода экономическая миграция, потому что Афганистан – бедная страна, и 70% населения живут за чертой бедности, поэтому все хотят попасть в западные страны. Дело не в том, что они напуганы", – подчеркнул Сухейль Шахин.

Также он прокомментировал записи, где разыскивают бывших государственных служащих и сообщения о закрытии школ для девочек в некоторых провинциях.

"Это все фейковые новости. Могу вас заверить, что наши оппоненты уже не в первый раз распространяют информацию, не имеющую ничего общего с реальностью", – говорит пресс-секретарь Талибана.

В последние дни 300 студентов, в основном девушек, эвакуировали в Катар в целях безопасности. В Афганистане многие женщины и девушки боятся потерять свои права при правлении Талибана.

"Они ничего не потеряют. Только если у них не будет хиджаба, если же у них будет хиджаб… женщины будут имет те же права, что и в других странах, но в хиджабе", – подытожил Шахин.

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