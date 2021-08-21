Провайдеры начали блокировать новый домен "Страны"

Национальная комиссия по связи потребовала у провайдеров заблокировать доступ к новому адресу "Страны" - сайту strana.news.

Это произошло после того, как СНБО ввел санкции против нашего издания и заблокировал его основной сайт - strana.ua.

Отметим, что в указе президента не говорится, что нужно блокировать адрес strana.news - там говорится только о strana.ua. Таким образом Нацкомиссия связи превысила свои полномочия.

"Страна" будет подавать в суд на решение регулятора и требовать компенсации убытков.

Так, днем 23 августа сайт strana.news уже перестал открываться у пользователей провайдера "Воля". При попытке зайти читатели видят сообщение о том, что доступ на ресурс заблокирован в соответствии с указом Зеленского №376/ 2021 от 20 августа.