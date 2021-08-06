В Черкасской области задержаны 6 человек, пытавшихся сорвать выступление Зеленского

В Нацполиции говорят, что инцидент произошел во время торжественного поднятия государственного флага.

В Черкасской области полиция задержала шесть человек, которые по словам правоохранителей, пытались сорвать выступление президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области в Facebook.

Инцидент произошел во время торжественного поднятия Государственного Флага. В полиции сообщают, что несколько мужчин попытались установить звукоусиливающую аппаратура в место проведения мероприятия. Участники акции не имели соответствующих разрешений.

"Сегодня, 23 августа, в Черкасской области во время мероприятий с участием президента Украины, посвященных поднятию Государственного Флага, группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры в месте проведения мероприятия. При этом мужчины не выполняли законных требований полицейских и нарушали общественный порядок", – сообщили в полиции.

"Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, оказывали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских доставили в местный участок полиции. Устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действий", – подытожили правоохранители.

В свою очередь, в Нацкопусе сообщили, что правоохранители "напали на ветеранов российско-украинской войны, приехавшие на открытие арт-объекта "Сердце Украины" на Черкасщине".