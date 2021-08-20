НАТО готово приветствовать решение Украины урегулировать войну на Донбассе мирным путем и подтверждает решение Бухарестского саммита Альянса 2008 года о расширении военного блока за счет Киева и Тбилиси.

Украина и Грузия станут полноценными членами Североатлантического Альянса, как это было заявлено в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году. Об этом заявил замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе Крымской платформы.

По его словам, НАТО хотело бы приветствовать решение Киева урегулировать вооруженный конфликт на Востоке, развязанный Россией, мирным путем.

Мирча Джоанэ, выступая в ходе Крымской платформы, также заверил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического Альяса, подтвердив решение Бухарестского саммита о расширении Альянса.

Замгенсекретаря НАТО напомни, что Альянс защищает суверенитет и целостность Украины, и не намерен признавать оккупацию Крыма Россией.

"Мы подтверждаем решение Бухарестского саммита (2008 года – ред.) о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, и мы хотели бы приветствовать готовность Украины решать конфликт на востоке страны мирным путем. Также мы защищаем ваш суверенитет, включая (непризнание – ред.) нелегитимной аннексии Крыма", — подчеркнул Мирча Джоанэ на Крымской платформе.

Замсекретаря НАТО также отметил стремление украинского народа к демократии и евроатлантической интеграции.