По поверхности Красной планеты китайский марсоход проехал больше километра

Марсоход "Чжужун" китайской исследовательской миссии "Тяньвэнь-1", который в мае прислал первые фото и видео после посадки на Марс, проехал по поверхности Красной планеты более одного километра.

Об этом со ссылкой на Китайское национальное космическое управление ((CNSA) сообщает информационное агентство КНР "Синьхуа" в понедельник, 23 августа.

В CNSA рассказали, что добавили, что космический зонд продолжит движение в направлении южной части равнины Марса Утопия, где, предположительно, находился стык древнего моря и суши. Там аппарат выполнит ряд исследовательских задач.