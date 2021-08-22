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События Вчера, 22:5150
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" испугал киевлян, пролетев экстремально низко над городом

В Киеве, где проходят репетиции военного парада ко Дню Независимости, в центре экстремально низко пролетел самолет "Мрия".

Соответствующие видеозаписи публикуют очевидцы в социальных сетях в понедельник, 23 августа.

В частности, данный полет был совершен во время очередной репетиции перед празднованием 30-ой годовщины независимости Украины, которая состоится уже завтра, 24 августа.

Ан-225 "Мрия" (крупнейший транспортный самолет в мире - Ред.) совершил полет над центральной улицей Киева во время парада ко Дню Независимости. Он замкнет воздушную колонну над Крещатиком.

Отметим, что также в военном параде примут участие вертолеты UH-60 BlackHawk (производства США), грузовой самолет C-27J Военно-воздушных сил Словакии, а также истребители Eurofighter Typhoon (производства Великобритании).

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Теги: news, новости, Украина, Самолет, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
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