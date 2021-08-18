Украинский путешественник, который пешком прошел от Киева до Лиссабона погиб в ДТП

37-летний путешественник-рекордсмен из Украины погиб в страшной автокатастрофе вместе со своей дочкой, 10-летней Евой.

Об этом сообщает руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

В частности, рекордсмен был известен тем, что в 2019 году преодолел пешком 5477 км, пройдя из Киева в Лиссабон. Черненко совершил свой одиночный пеший переход за 161 день.

Отметим, что данное событие стало рекордным. Это самый длинный пеший поход, который совершил гражданин Украины.

Глава Нацреестра рекордов выразила искренние соболезнования отцу рекордсмена и добавила, что Валентин Черненко навсегда останется гордостью Украины.