В честь Дня Независимости Украины Google выпустил Doodle с казацкой чайкой

Сегодня, 24 августа Украина отмечает свой 30-й День Независимости. И крупнейшая IT-компания мира Google по этому поводу поздравила украинцев с праздником, разместив на своей стартовой странице Doodle, посвященный юбилейной дате.

На картинке изображена казачья лодка-чайка, а на парусе красуется малый герб Украины, Тризуб. Изображение лодки находится посередине логотипа Google, выполненного в национальных сине-желтых цветах.

"4 августа 2021 г. День независимости Украины. В этот день в 1991 году Верховная Рада принял Акт о провозглашении независимости. Сегодняшний Doodle отмечает День независимости Украины, ежегодное празднование богатого культурного наследия страны и ее пути к свободе", - так объяснили в Google стилистику своей композиции.