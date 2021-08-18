Как сегодня Киев отметит День Независимости Украины

Сегодня, 24 августа, 30-я годовщина независимости Украины.

День в столице будет насыщенным и богатым на различные торжественные мероприятия.

Телеграм-канал "Политика Страны" напоминает, какая программа будет сегодня в Киеве.

С 9:00 начнется возложение цветов к памятникам выдающимся украинцам, а также погибшим участникам Евромайдана и жертвам конфликта на Донбассе.

В 10:00 стартует главная часть действа - на Крещатике и Майдане.

Сперва украинские военные вместе с зарубежными гостями вынесут государственный флаг.

Потом начнется перфоманс "ДНК" (День народження країни) где покажут разные исторические эпохи Украины.

Этот тот самый перфоманс, на который ранее ополчились националисты, когда увидели там советские автоматы с газировкой.

Затем стартует военный парад. Он пройдет тремя колоннами.

Сначала состоится марш украинских военных и их коллег из ряда стран (так уже было при Порошенко). Потом пойдут механизированные колонны. Третий этап - парад в небе, когда над Крещатиком полетят силы ВВС.

В том числе построенный в СССР самолет-гигант "Мрия".

В 13:00 националисты и добровольцы начнут свой традиционный Марш защитников - от парка Шевченко до Бессарабки, а оттуда по Крещатику до Майдана.

В 14:00 начнется речной парад у Речного вокзала и Труханова острова. Кроме катеров над Днепром будут летать и самолеты. Закончится все салютом с Труханова острова.

В 17:00 у Верховной Рады начнется концерт итальянского тенора Андреа Бочелли. Он пройдет в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины и хора имени Веревки.

В 21:00 - завершающий концерт на "Олимпийском".