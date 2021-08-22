Зеленского с Днем Независимости поздравил Си Цзиньпин

Глава Китая Си Цзиньпин поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости.

Он пожелал нашей стране процветать, а украинцам - здоровья и благополучия.

Об этом со ссылкой на посольство КНР сообщает "Укринформ".

Си Цзиньпин отправил Зеленскому телеграмму накануне праздничного дня, 24 августа. В своем послании председатель КНР высоко оценил развитие партнерства между Украиной и Китаем, а также заявил о важности для Пекина построения отношений с Киевом и о готовности содействовать этому.

В телеграмме глава КНР пожелал Украине процветания, а гражданам страны - благополучия, а также здоровья.