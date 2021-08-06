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Набор добровольцев для клинических испытаний мРНК-вакцины от ВИЧ объявила Moderna

Американская компания Moderna, выпускающая м-РНК-вакцину против коронавируса, готовится к клиническим испытаниям двух вакцин от вируса иммунодефицита человека, изготовленных по той же технологии мРНК.

Об этом сообщается на портале клинических испытаний США.

Компания набирает добровольцев для первой фазы рандомизированного испытания с участием людей. Во время него будут оценивать безопасность и иммуногенность (то есть способность антигена вызывать иммунный ответ) вакцин eOD-GT8 (мРНК-1644) и Core-g28v2 (мРНК-1644v2-Core) против ВИЧ.

Для испытания приглашаются неинфицированные взрослые с хорошим  здоровьем. Ученым нужно 56 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет.

Фармкомпания протестирует препараты вместе со специалистами из нескольких университетов, включая Техасский университет в Сан-Антонио и Университет Джорджа Вашингтон.

Предварительная дата начала исследования - 19 сентября 2021 года, а завершится оно 1 мая 2023 года.

Если мРНК-вакцины окажутся безопасными, их будут дополнительно тестировать уже на предмет степени эффективности.

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