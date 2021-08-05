Умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко

Во вторник, 24 августа, умер бывший народный депутат Украины, экс-глава КГГА (занимал эту должность в марте-июне 2014 года) Владимир Бондаренко.

Он скончался на 69-м году жизни.

Трагическую новость сообщила депутат фракции "Батькивщина" в Киевском городском совете Татьяна Мелихова на своей странице в Facebook.

"Ушел из жизни близкий мне человек - Владимир Дмитриевич Бондаренко...", - написала она.

Бондаренко родился в декабре 1952 года в селе Охиньки Черниговской области. Год он работал учителем в школе-восьмилетке села Калиновка в Черкасской области.

Семь лет (с 1986 по 1992 год) Бондаренко работал на должностях заместителя, первого заместителя и председателя исполкома Ленинградского района Киева.

В 1996 был заместителем министра - управляющим делами Министерства юстиции Украины. В 2014 году баллотировался на должность мэра украинской столицы.

Также Бондаренко был нардепом пяти созывов Верховной Рады Украины. Он руководил киевским городским штабом блока "Наша Украина", причем в период оранжевой революции.

Во времена правления Леонида Черновицкого Бондаренко примкнул к депутатской группе "Пора-ПРП" и принимал активное участие в его свержении с поста.

В ноябре 2020 года в клинике "Добробут" ему сделали операцию по удалению жировика на спине. Когда он пришел на перевязку сотрудница медучреждения говорила по-русски, а он потребовал перейти на украинский язык. После чего разгорелся скандал, в ходе которого Бондаренко вызвал правоохранителей. Политик заявил, что не захотел это терпеть и решил уйти из кабинета, однако медики якобы начали его оскорблять и бить. По его словам, один из врачей дал ему буквально ногой под зад, а после в коридор выбросили его одежду.

Он также говорил, что оставил запись в книге жалоб, но не уверен, что она сохранилась.

А после того как клиника вступилась за своих сотрудников и пригрозила бывшему чиновнику судом, Бондаренко удалил пост с обвинениями.