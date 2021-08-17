На самом деле "похищенный" в Кабуле украинский борт продали богатым афганцам за золото

Евгений Енин, заместитель главы МИД Украины выдал сенсационную новость о том, что в Кабуле захватили украинский самолет и заставили экипаж полететь в Тегеран.

Однако, в этой непонятной истории начали появляться очень любопытные детали, как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Интересная история разворачивается вокруг якобы захваченного украинского самолёта в Кабуле, который якобы угнали в Иран, но сообщить об этом жутком инциденте в МИДе решили почему-то только сейчас. И то мимоходом.

"Темный рыцарь" (телеграмм-канал в сети - Ред.) сообщает, что на самом деле в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт. То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт.

Источники "Страны" в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было.

Более того, по данным источников "Страны", большая часть так называемых "афганских беженцев", которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги. Естественно, что все эти платежи идут мимо "официальной кассы", - пишет телеграмм-канал "Политика Страны".