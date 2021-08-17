 

На самом деле "похищенный" в Кабуле украинский борт продали богатым афганцам за золото

События Сегодня, 11:592456
На самом деле "похищенный" в Кабуле украинский борт продали богатым афганцам за золото

Евгений Енин, заместитель главы МИД Украины выдал сенсационную новость о том, что в Кабуле захватили украинский самолет и заставили экипаж полететь в Тегеран.

Однако, в этой непонятной истории начали появляться очень любопытные детали, как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Интересная история разворачивается вокруг якобы захваченного украинского самолёта в Кабуле, который якобы угнали в Иран, но сообщить об этом жутком инциденте в МИДе решили почему-то только сейчас. И то мимоходом.

"Темный рыцарь" (телеграмм-канал в сети - Ред.)  сообщает, что на самом деле в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт. То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт.

Источники "Страны" в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было.

Более того, по данным источников "Страны", большая часть так называемых "афганских беженцев", которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги. Естественно, что все эти платежи идут мимо "официальной кассы", - пишет телеграмм-канал "Политика Страны".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Афганистан, Самолет, похитили, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Украинский самолет при эвакуации из Кабула захватили неизвестные
Украинский самолет при эвакуации из Кабула захватили неизвестные
Сегодня, 11:55
США эвакуировали из Кабула 640 человек на борту одного самолета
США эвакуировали из Кабула 640 человек на борту одного самолета
17-авг-2021, 13:02
Кулеба заявил что украинский борт вывез из пылающего Кабула граждан пяти стран
Кулеба заявил что украинский борт вывез из пылающего Кабула граждан пяти стран
16-авг-2021, 10:41
Монастырского на место Авакова предложил Зеленский
Монастырского на место Авакова предложил Зеленский
13-июл-2021, 22:25
На Филиппинах упал и загорелся военный самолет с 85 людьми на борту. Фото и видео с места крушения
На Филиппинах упал и загорелся военный самолет с 85 людьми на борту. Фото и видео с места крушения
4-июл-2021, 12:26

Последние новости

16:38
События
В Одессе прошел морской парад в честь 30-летия Независимости Украины
16:20
События
Со времен Киевской Руси: на параде в честь 30-летия независимости показали всю историю Украины
13:11
События
В параде на День Независимости поучаствовали военнослужащие НАТО
12:01
События
О чем говорил Зеленский в речи на 30-летие независимости
11:59
События
На самом деле "похищенный" в Кабуле украинский борт продали богатым афганцам за золото
11:57
События
Умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко
11:55
События
Украинский самолет при эвакуации из Кабула захватили неизвестные
10:26
Политика
ОП-ЗЖ отказывается принимать участие в фарсе власти вокруг большого государственного герба
10:25
События
Набор добровольцев для клинических испытаний мРНК-вакцины от ВИЧ объявила Moderna
10:23
Экономика
В прекращении транзита газа через Украину Москва не заинтересована
10:22
События
Зеленского с Днем Независимости поздравил Си Цзиньпин
10:20
События
Как сегодня Киев отметит День Независимости Украины
10:18
События
Визит Папы Римского в Украину обсудили Шмыгаль и госсекретарь Ватикана
10:17
События
Запад Украины в День Независимости накроют дожди с грозами
10:12
События
В честь Дня Независимости Украины Google выпустил Doodle с казацкой чайкой
09:11
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 августа 2021
Вчера, 2021-08-23
23:39
События
Глава ВОЗ заявил что Коронавируса повлиял не только на физическое, но и на психическое здоровье людей
23:30
События
Украинский путешественник, который пешком прошел от Киева до Лиссабона погиб в ДТП
23:10
События
Более двух сотен отпущенных узников Гуантанамо снова стали террористами. Некоторые влились в "Талибан"
22:51
События
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" испугал киевлян, пролетев экстремально низко над городом

Новости ТОП-7

На самом деле "похищенный" в Кабуле украинский борт продали богатым афганцам за золото2465
Умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко1067
В знак протеста против действий Зе-власти ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИЗНЬ отказывается от участия во внеочередном заседании парламента 23 августа764
Паспорта в смартфоне в Украине приравняли к бумажным556
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 августа 2021552
Оспаривать указ Зеленского о санкциях против издания будет в суде главред "Страны" Игорь Гужва510
Журналисты рассказали "Стране", как относятся к давлению на СМИ и чего ожидать дальше372

Досуг

5 преимуществ аренды капсульной кофемашины Lavazza для офиса
5 преимуществ аренды капсульной кофемашины Lavazza для офиса
Кофе является одним из популярнейших напитков во всем мире. Миллионы людей начинают новый день именно с чашечки ароматного кофе, который отлично бодрит, дарует силы и энергию, наилучшим образом настраивает на продуктивную работу.
Сегодня, 14:4866
Исправление прикуса с помощью брекетов: 5 главных преимуществ
Исправление прикуса с помощью брекетов: 5 главных преимуществ
Не каждый, как говорят, от природы имеет красивые ровные зубы, многие сталкиваются с проблемой прикуса. К счастью, современные технологии и возможности в сфере стоматологии позволяют исправить данный недостаток, в частности, с помощью использования специальных брекет-систем.
Сегодня, 12:0484
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
Вода – основа жизни. Поэтому очень важно регулярно обеспечивать ею организм, ведь от этого зависит не только оптимальное самочувствие человека, но и нормальное функционирование человеческого организма в целом.
Вчера, 20:09132
«Пульсар Констракшн»: качественное производство металлоконструкций
«Пульсар Констракшн»: качественное производство металлоконструкций
Компания «Пульсар Констракшн» специализируется на проектировании и строительстве, а также на производстве обширного спектра металлических конструкций.
22-авг-2021, 20:09200
Аренда автомобиля в Киеве: тонкости и нюансы выбора идеального авто
Аренда автомобиля в Киеве: тонкости и нюансы выбора идеального авто
Автомобиль дает независимость, позволяет быстро решать повседневные дела, свободно путешествовать.
22-авг-2021, 15:37242
Плуги UNIA: технические особенности
Плуги UNIA: технические особенности
Плуги оборотные от компании UNIA – качественная сельскохозяйственная техника. Высокую эффективность работы обеспечивают двойные зеркальные лемехи. В процессе работы один из них вспахивает землю, а второй находится на поверхности.
21-авг-2021, 17:41379

События

В Одессе прошел морской парад в честь 30-летия Независимости Украины
В Одессе прошел морской парад в честь 30-летия Независимости Украины
Зрителям морского парада показали умения военно-морских сил Украины и их партнеров: высадку десанта с вертолетов и кораблей, артиллерийскую дуэль.
Сегодня, 16:3843
Со времен Киевской Руси: на параде в честь 30-летия независимости показали всю историю Украины
Со времен Киевской Руси: на параде в честь 30-летия независимости показали всю историю Украины
В завершении перформанса президент Зеленский смахнул слезу.
Сегодня, 16:2047
В параде на День Независимости поучаствовали военнослужащие НАТО
В параде на День Независимости поучаствовали военнослужащие НАТО
В военном параде по случаю Дня Независимости, который 24 августа проходил в центре Киева, приняли участие военнослужащие НАТО. 
Сегодня, 13:1178
О чем говорил Зеленский в речи на 30-летие независимости
О чем говорил Зеленский в речи на 30-летие независимости
Президент Владимир Зеленский выступил на Крещатике по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины. 
Сегодня, 12:01190
На самом деле "похищенный" в Кабуле украинский борт продали богатым афганцам за золото
На самом деле "похищенный" в Кабуле украинский борт продали богатым афганцам за золото
Евгений Енин, заместитель главы МИД Украины выдал сенсационную новость о том, что в Кабуле захватили украинский самолет и заставили экипаж полететь в Тегеран.
Сегодня, 11:592465
Умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко
Умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко
Во вторник, 24 августа, умер бывший народный депутат Украины, экс-глава КГГА (занимал эту должность в марте-июне 2014 года) Владимир Бондаренко.
Сегодня, 11:571067
7 Днів