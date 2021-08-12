О чем говорил Зеленский в речи на 30-летие независимости

Президент Владимир Зеленский выступил на Крещатике по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины.

"Страна" проанализировала его слова.

Сначала президент обратился к иностранным партнерам, потом - к украинскому народу.

Сказал, что мы празднуем не получение независимости, а ее восстановление. "Наша история и наше государство уникальна. Нашей Конституции — 25 лет. Но нашей Конституции — 311 лет", - говорит о документе Пилипа Орлика.

Дальше Зеленский провел параллели, что все украинские символы — тризуб, гривна и другие — очень древние. Поэтому, по его словам, Украина существовала уже тысячу лет назад.

"Мы молодая страна с тысячелетней историей", - подводит итог президент.

Также Зеленский в своей речи на Крещатике сказал, что Украина будет возвращать домой останки известных украинцев, которые похоронены за рубежом.

Далее пошел антироссийский крен. Президент сказал, что не позволит "аннексировать наших писателей, наших героев".

Не позволит, видимо, силой оружия. Президент начал перечислять, какие самолеты собираются построить и как будут усиливать флот.

Но потом очень быстро перешел на цифровой паспорт, снятие депутатской неприкосновенности и другие свои "перемоги".

При этом глава страны решил смягчить свою предыдущую риторику — когда он говорил, что сторонники России на Донбассе должны уезжать в Россию.

"Можно заставить их получать паспорта (России), но нельзя паспортизировать их украинские сердца", - заявил он. "Единственное, что может нас разделять, это щедро накрытый стол".

Потом Зеленский начал перечислять народы Украины. Русских он поставил ниже крымских татар, караимов, крымчаков и белорусов. "Все мы граждане Украины".

То есть пошла снова объединительная риторика, хотя на практике реализуется обратная политика.

В конце Зеленский решил в своей речи высмеять бывшего президента Виктора Януковича. Он не упомянул его, перечисляя президентов Украины.

"Ровенщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего, Донеччина — подарила нам Леонида Быкова".

После этих слов раздался смех.

Краткие выводы из речи президента Владимира Зеленского ко Дню независимости:

1. Зеленский, как и в прошлом году, да и в других обращениях к народу, пытается эксплуатировать объединительную риторику.

Мол, украинцы состоят из разных национальностей, говорят на разных языках, но все они граждане одной страны.

Риторика правильная, но на практике происходит обратное: насильственная украинизация, выделение "правильных" и "неправильных" нацменьшинств, закрытие оппозиционных СМИ.

2. В этом году стало больше милитаристской риторики, разговоров о НАТО и новых вооружениях.

3. Также в этот раз Зеленский очень много говорил о том, что Украина - правопреемница Киевской Руси, и свое историческое прошлое она не позволит "аннексировать".