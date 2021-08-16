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События Сегодня, 16:2047
Со времен Киевской Руси: на параде в честь 30-летия независимости показали всю историю Украины

В завершении перформанса президент Зеленский смахнул слезу.

В рамках парада к 30-летию Независимости Украины был показан перформанс — история Украины от 964 года до наших дней.

Действо продолжалось около 13 минут. Происходящее снималось камерами и тут же показывалось на экране, установленном на Майдане, и транслировалось в эфире.

Перформанс назван "ДНК". Эта аббревиатура расшифровывается как "День народження країни", но авторы решили обыграть аббревиатуру ДНК в ее биологическом смысле. Они заявили, что хотят показать "ДНК Украины и украинцев".

В центре сюжета была маленькая девочка с букетом цветов в руках, которая последовательно обходит локации на Площади независимости, которые символизируют различные исторические эпохи и показывают фигуры выдающихся украинцев. Все происходящее сопровождается закадровым комментарием и музыкальным аккомпанементом в исполнении Игоря Янчука — уличного музыканта, с которым организаторы парада познакомились незадолго до действа.

Начинается все с 964 года, с княгини Ольги и князя Святослава.

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Теги: news, новости, Украина, День, Независимости, 7dniv, 7dnivinfo  
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