В Одессе прошел морской парад в честь 30-летия Независимости Украины

Зрителям морского парада показали умения военно-морских сил Украины и их партнеров: высадку десанта с вертолетов и кораблей, артиллерийскую дуэль.

В этом году в Одессе впервые состоялся парад кораблей в честь Дня Независимости. В акватории Одесского залива в парадном строю прошли 26 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, Морской охраны ГПСУ, Морской поисково-спасательной службы и корабли стран-партнеров: Италии, Болгарии, Румынии, Грузии.

Основная часть парада началась с прохождения кораблей и судов. После этого состоялись показательные представления. Они включали: