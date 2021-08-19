Польша передала Украине вакцины AstraZeneca, у которых истекает срок годности

Власти Польши передали Украине 650 тысяч доз вакцин против коронавируса AstraZeneca.

Об этом 24 августа сообщил в своем Фейсбуке украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Спасибо правительству Польши и господину президенту Анджею Дуде за поддержку и гуманитарную помощь, оказанную нашей стране в рамках борьбы с COVID-19", - написал чиновник и добавил, что 650 тысяч вакцин уже развезли в регионы.

Также Польша передала средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы. В ближайшие дни все перечисленное доставят в медицинские учреждения.