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События Вчера, 23:5673
Экстрасенс в Москве написал прощальное письмо кровью на стене и покончил с собой

В России покончил с собой известный экстрасенс, шаман и ведущий семинаров об удаче и легком обогащении Дардо Кусто, которому было 44 года.

Его тело нашли в московском хостеле, расположенном на Перовской улице.

Об этом сообщает 24 августа издание "МК".

Около 6:00 во вторник племяннику экстрасенса позвонила администратор отеля и сказала, что в номере Кусто что-то сильно грохочет, поэтому она боится туда заходить. Сотрудница попросила родственника срочно приехать в хостел.

Когда племянник Кусто явился на Перовскую улицу и открыл дверь номера дяди запасной ключ-картой, то увидел его уже мертвым. Причем рядом с телом Дардо на стене кровью была сделана надпись: "Я все равно буду жить".

Судмедэксперты предварительно обследовали труп и заключили, что экстрасенс свел счеты с жизнь. Хотя племянник заверяет, что у Кусто на то не было оснований: за день до трагедии он был в прекрасном настроении, а утром 24 августа собирался провести семинар.

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Теги: news, новости, Украина, Москва, экстрасенс, 7dniv, 7dnivinfo  
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