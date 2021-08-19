Шойгу назвал угрозы для России после захвата Афганистана талибами

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, какие угрозы связаны с захватом талибами Афганистана. В первую очередь он назвал доставшееся боевикам оружие, которое теперь никто не контролирует.

Слова чиновника приводит агентство "Интерфакс".

У министра спросили, представляет ли движение "Талибан" военную угрозу для России. На что Шойгу ответил, что угроза заключается в огромном количестве оружия: сотнях стволов, сотнях единицах бронетехники, самолетах, вертолетах и системах ПЗРК.

Шойгу также считает наркотрафик одной из ключевых проблем, связанных с Афганистаном. По его данным, 93% мирового героина производят афганцы. И это тоже представляет угрозу для России.

Глава Минобороны добавил, что надежды на сокращение производства зелья при американцах и их союзниках не сбылись. Наоборот: плантации увеличились в сто раз.

Кроме того, у РФ вызывает обеспокоенность проблема беженцев. Шойгу признал, что надеется, что в стране появятся власти, которые учтут интересы всех национальностей, населяющих Афганистан.