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События Сегодня, 09:4843
Бесплатный концерт Бочелли в Киеве посетили только випы, люди слушали за забором

Празднование Дня независимости в Киеве завершилось концертом в Мариинском парке итальянского тенора Андреа Бочелли в сопровождении Национального симфонического оркестра и народного хора имени Григория Веревки.

Концерт должен был стать бесплатным для всех желающих, однако в итоге на него попали только сливки общества и по пригласительным.

Об этом сообщает "Фокус".

Среди зрителей были замечены президент Владимир Зеленский с женой, вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие випы.

Впрочем, некоторым удалось пройти на мероприятие без пригласительного - но тоже не простым смертным. Так, певица Оля Полякова прошла в зрительную зону, не предъявив никакого документа.

Простые люди (а среди них были и те, кто ждал приезда тенора два года), возмутились таким отношением. Они принялись скандировать слово "Позор!".

Между тем, по данным СМИ, вырученные от концерта Бочелли средства планируют направить на создание музея украинского художника Ивана Марчука. Правда, непонятно, какие имеются в виду средства, если на выступление не продавали билеты, а раздавали пригласительные.

 

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Теги: news, новости, Украина, Бочелли, скандал, 7dniv, 7dnivinfo, концерт  
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