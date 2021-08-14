Студент-археолог в банке из-под жвачки пронес Зеленку для Порошенко

"Страна" узнала подробности вчерашнего нападения на экс-президента Петра Порошенко на праздновании Дня Независимости в Киеве.

Как рассказали наши собственные источники в полиции, атаковал политика 21-летний житель города Козельца Черниговской области Илья Пустовгар. У нарушители изъяли баночку из-под жевательных пластинок, в которой он и пронес зеленку, которой облил на Аллее Небесной Сотни Петра Порошенко.

Зачем парень это сделал - он не сознается, сейчас полиция пытается разобраться, действовал ли он сам по себе или все-таки по чьей-то указке. С этой целью изучают его контакты. Пока никаких данных о чьем-то заказе не получено.

Хотя у Порошенко вчера уже заявляли, что это чуть ли не спецоперация Банковой. Парень задержан печерской полицией на 72 часа, ему готовят подозрение по ч.1 ст.296 УК Украины - Хулиганство. Это уголовный проступок, за который грозит максимальное наказание до 5 лет ограничения свободы. Ранее он не был судим. Примечательно, что заявление о нападении подал в полицию не сам Порошенко, а его сторонница - Ирма Крат.

Также вчера не пожелал дать показания и сам потерпевший Порошенко, так как уехал выступать на митинге.

Страница Ильи в соцсети Facebook ничем не примечательна - фотографии в спортивном костюме, и с шашлыком. Также на странице задержанного указано, что он закончил Черниговский коллегиум имени Шевченко и сейчас учится в Черниговском педагогическом университете.

Также на фото с его страницы видно, что он интересуется археологией и выставляет фотографии с места раскопок. Сегодня парню должны избрать меру пресечения, но поскольку речь идет об уголовном проступке, а не преступлении, то максимум что ему могут запросить - это личное обязательство.