В Украине ожидается похолодание и дожди с грозами

На севере Украины ожидаются дожди, днем температура воздуха будет от +20 до +25, ночью от +14 до +17 градусов Цельсия.

В западной части днем столбики термометра покажут от +17 до +24, ночью от +10 до +15, преимущественно без осадков. В Житомирской области пройдут дожди с грозами.

Дожди с грозами пройдут во всех областях центральной части Украины, кроме Днепропетровской. Днем ожидается от +22 до +28, ночью от +15 до +17 градусов Цельсия.

На востоке и юге без осадков, температура днем будет от +26 до +29, ночью от +12 до +18.

Также в Киеве сегодня днем ожидается от +20 до +22, в ночное время от +14 до +16. Ожидаются дожди с грозами.