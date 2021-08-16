В Питере депутат Госдумы пролетел на авто через разводящийся мост

В российском Санкт-Петербурге машина BMW, в которой находился депутат Госдумы РФ Михаил Романов, перелетела через разводящийся Благовещенский мост.

Об этом пишет и публикует видео произошедшего Telegram-канал "Mash на Мойке".

По данным паблика, инцидент произошел ночью во вторник, 24 августа. В салоне машины находился Михаил Романов, за рулем был его водитель.

На кадрах запечатлено, как автомобиль по встречной полосе проезжает по мосту, в тот момент, когда он начинает подниматься. После благополучного "перелета" водитель, еще немного проехав, останавливается перед нижними ограждениями, которое поставили несколькими секундами ранее.

В комментарии российскому изданию "Фонтанка" депутат Романов заявил, что якобы заснул на заднем сиденье после рабочего дня и не заметил, как его перевезли через закрытый мост. При этом он говорит, что на мосту не было заграждений, а на светофоре был мигающий красный. Кроме того, он заявил, что после переезда мост развёлся минут через пять.

В то же время депутат Госдумы РФ извинился и заявил, что водитель понесёт ответственность.