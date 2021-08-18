Как принимают в Евросоюзе ковид-сертификат в "Дие" проверил украинский журналист

Украинский журналист Олег Деренюга во французском ресторане воспользовался ковид-сертификатом в "Дие", официант его принял.

Соответствующее видео появилось на странице журналиста в соцсети Facebook.

"Попросили показать QR-код вакцинации во Франции. Показали код из приложения Дія, официант его просканировал и, вуаля, всё подтверждено и работает. Редкое и прекрасное чувство гордости, что в нашей стране смогли сделать полезный сервис, который реально работает", - пишет Деренюга.

На опубликованной записи видно, как официант сканирует QR-код с телефона и все работает.