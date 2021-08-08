В Киеве мужчина забрался на верхушку строительного крана и сорвался на обратном пути на землю

В Киеве опять произошло чрезвычайное происшествие связанное с наплевательским отношением к собственной жизни.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы, по улице Полевой.

Здесь, какой-то мужчина, находясь явно не в адекватном состоянии забрался на строительстве высотки на самую верхнюю точку строительного крана. Пробыв некоторое время там, он решил спуститься на землю по тросу, но чего-то не рассчитал (или может быть сил не хватило) и сорвался примерно на половине пути.

О его судьбе и о том выжил ли он вообще после такого приключения пока ничего неизвестно.

Видео жуткого падения уже опубликовано очевидцами в Yotube-канале. Возможно, что мужчина хотел сделать эффектное селфи на высоте или же просто был пьян.