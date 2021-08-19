США бросят в Кабуле тысячи помогавших им афганцев

США и их союзники по НАТО продолжают экстренную эвакуацию из Афганистана, власть в котором захватили талибы.

Ситуация осложняется еще и тем, что верхушка "Талибана" уже выдвинула ультиматум западным странам: все, кто хочет покинуть страну должны сделать это до 31 августа.

Однако в Белом доме фактически признали, что многих своих союзников и помощников из числа местного населения они просто не успеют вывезти.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN, чей источник высокопоставленный чиновник из администрации президента Байдена, который в свою очередь на саммите G7 заверил партнеров, что США могут продлить спасательную операцию и после 31 августа.

Но как это будет выглядеть на практике пока непонятно. Военные США хоть и контролируют аэропорт Кабула, но по сути находятся в кольце отрядов талибов, которые удерживают все подходы и подъезды к аэропорту.

По словам источника, США уже вывезли из Афганистана порядка 70 000 человек, однако реально в эвакуации нуждается в несколько раз большее число людей. Их жизни окажутся под угрозой, когда западные страны окончательно уйдут из Афганистана.