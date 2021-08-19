 

Хью Джекман рассказал, почему простил мать, бросившую его 8-летним

События Сегодня, 10:3137
Хью Джекман рассказал, почему простил мать, бросившую его 8-летним

52-летний австралийский актер, сделавший успешную карьеру в Голливуде, Хью Джекман заставил все мировые СМИ снова говорить о себе.

И в этот раз причиной стало не новое подозрение в онкологии, которое пока не подтвердилось, а развязка давней семейной драмы, пишет Daily Mail.

На своей странице в Instagram актер опубликовал снимок, на котором, улыбаясь, позирует со своей матерью Грейс Макнил. За обычным внешне снимком стоит история длиной в десятилетия.

Как оказалось, Хью помирился с родительницей, которая бросила его в Австралии в 70-ых, когда ему было восемь лет, а сама вернулась в Великобританию. Кристофер Джекман, отец актера, остался с сыновьями и дочерьми один. Позже сестры Хью, Зоя и Соня, переехали жить к Грейс в Великобританию, а будущий актер и его братья Йен и Ральф остались в Сиднее со своим отцом. Маму он видел примерно раз в год.

Он долгие годы чувствовал себя психологически травмированным, и ему было стыдно, что мать так поступила с ним.

"В то время это было сложно. Одна из главных вещей, которые я помню, – это то ужасное ощущение, что люди говорят о тебе и смотрят на тебя, потому что матери было странно уйти. В течение многих лет я думал, что это не будет вечно, поэтому я цеплялся за это. Примерно до 12 или 13 лет я думал, что мама и папа снова будут вместе… Осознание того, что этого не произойдет, было, наверное, самым тяжелым временем, чтобы быть честным", – признался он в одном из своих интервью. При этом добавил, что у него никогда не возникало даже мысли, что мама его не любит.

Спустя годы Хью поговорил с матерью о ее решении уйти и понял, что у нее были свои собственные битвы, которые он не мог понять в детстве.

"Я знаю, что она боролась. Она лежала в больнице после того, как я родился, страдая от послеродовой депрессии. А потом вы добавляете пятерых детей и тот факт, что она эмигрировала из Англии, и здесь не было поддержки для нее, плюс тот факт, что папа был на работе весь день – и вы понимаете, что, как родители, мы делаем ошибки", – пояснил Хью.

По словам знаменитости, появление собственных детей у него и его супруги Деборры-Ли Фернес приемных детей Оскара, которому сейчас 21 год, и 16-летней Авы, дало ему еще один уровень сочувствия и понимания, что помогло наладить отношения с матерью.

"В жизни наступает определенный момент, когда вы должны перестать обвинять других людей в том, что вы чувствуете, или в своих несчастьях", – подчеркнул он. Сейчас отношения матери и сына более чем хорошие.

Фанаты актера похвалили его за то, что он нашел в себе силы простить свою мать, причем некоторые из них отметили, что не уверены, что поступили бы так же.

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Теги: news, новости, Украина, Хью_Джекман, 7dniv, 7dnivinfo  
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